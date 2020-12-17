Украинский футболист оформил победный гол в матче чемпионата Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В 15-м туре чемпионата Венгрии “Ференцварош” полузащитников сборной Украины Игоря Харатина и Александра Зубкова на выезде встречался с “Пакшем”, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Оба украинца появились в стартовом составе команды Сергея Реброва. Зубков получил желтую карточку и покинул поле на 55-й минуте. Харатин сыграл полный матч, также заработал предупреждение и при счете 1:1 отличился мячом с пенальти, который стал решающим в поединке, который закончился победой гостей — 3:1.
Стоит отметить, что имея в активе 35 очков, “Ференцварош” продлил возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны.
Также добавим, этот мяч стал вторым в активе Харатин в этом сезоне чемпионата Венгрии.