Український футболіст оформив переможний гол у матчі чемпіонату Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У 15-му турі чемпіонату Угорщини “Ференцварош” півзахисників національної збірної України Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова на виїзді зустрічався з “Пакшем”, передає УНН з посиланням на УАФ.
Обидва українці з’явилися у стартовому складі команди Сергія Реброва. Зубков отримав жовту картку й залишив поле на 55-й хвилині. Харатін відіграв повний матч, також заробив попередження й за рахунку 1:1 відзначився м’ячем із пенальті, який став вирішальним у поєдинку, що закінчився перемогою гостей — 3:1.
Варто відзначити, що маючи в активі 35 очок, “Ференцварош” подовжив очолювати турнірну таблицю чемпіонату країни.
Також додамо, цей м’яч став другим в активі Харатіна у цьому сезоні чемпіонату Угорщини.