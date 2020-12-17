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Український футболіст оформив переможний гол у матчі чемпіонату Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У 15-му турі чемпіонату Угорщини “Ференцварош” півзахисників національної збірної України Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова на виїзді зустрічався з “Пакшем”, передає УНН з посиланням на УАФ.

Український футболіст оформив переможний гол у матчі чемпіонату Угорщини

Обидва українці з’явилися у стартовому складі команди Сергія Реброва. Зубков отримав жовту картку й залишив поле на 55-й хвилині. Харатін відіграв повний матч, також заробив попередження й за рахунку 1:1 відзначився м’ячем із пенальті, який став вирішальним у поєдинку, що закінчився перемогою гостей — 3:1.

Варто відзначити, що маючи в активі 35 очок, “Ференцварош” подовжив очолювати турнірну таблицю чемпіонату країни.

Також додамо, цей м’яч став другим в активі Харатіна у цьому сезоні чемпіонату Угорщини.

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