Український футболіст оформив переможний гол у матчі чемпіонату Угорщини

Обидва українці з’явилися у стартовому складі команди Сергія Реброва. Зубков отримав жовту картку й залишив поле на 55-й хвилині. Харатін відіграв повний матч, також заробив попередження й за рахунку 1:1 відзначився м’ячем із пенальті, який став вирішальним у поєдинку, що закінчився перемогою гостей — 3:1.

Варто відзначити, що маючи в активі 35 очок, “Ференцварош” подовжив очолювати турнірну таблицю чемпіонату країни.

Також додамо, цей м’яч став другим в активі Харатіна у цьому сезоні чемпіонату Угорщини.