Украинский фильм получил гран-при европейского кинофестиваля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича получил гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.
"Созданная при поддержке Госкино драма Валентина Васяновича "Атлантида" получила главную награду 11-го фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival, который прошел с 14 по 21 декабря на горнолыжном курорте Лез Арк во Франции", - сообщили в ведомстве.
В программе фестиваля было представлено более 120 фильмов, преимущественно французских премьер, десять из которых соревновались за гран-при фестиваля.
Драма "Атлантида" является историей о будущей победе в войне с Россией. Этот фильм - о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: как на уровне промышленного ландшафта, так и, прежде всего, - в человеческом измерении.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе 76-го Венецианского международного кинофестиваля "Горизонты", где лента получила победу - Orizzonti Award for Best Film. "Атлантида" получила также специальный приз жюри 32-го Международного кинофестиваля в Токио и Гран-при 26 Минского международного кинофестиваля "Листапад".