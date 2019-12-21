Український фільм отримав гран-прі європейського кінофестивалю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича отримав гран-прі фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно.
“Створена за підтримки Держкіно драма Валентина Васяновича “Атлантида” отримала головну нагороду 11-го фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival, що пройшов з 14 по 21 грудня на гірськолижному курорті Лез Арк у Франції", - повідомили у відомстві.
У програмі фестивалю було представлено понад 120 фільмів, переважно французьких прем’єр, десять з яких змагались за гран-прі фестивалю.
Драма “Атлантида” є історією про майбутню перемогу у війні з Росією. Цей фільм — про судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: як на рівні промислового ландшафту, так і, насамперед, — у людському вимірі.
Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю “Горизонти”, де стрічка здобула перемогу — Orizzonti Award for Best Film. “Атлантида” отримала також спеціальний приз журі 32-го Міжнародного кінофестивалю в Токіо та Гран-прі 26 Мінського міжнародного кінофестивалю “Лістапад”.