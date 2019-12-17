Украинский экспорт в ЕС вырос на 6%

"Торговля между Украиной и странами Европейского Союза набирает обороты. За 10 месяцев этого года экспорт товаров в страны ЕС достиг 17,4 млрд долл. Это на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года", - указали в Офисе вице-премьера со ссылкой на данные Госстатистики.

Больше всего украинских товаров, как отмечается, экспортировали в Польшу (2,8 млрд долл.), Италию (2,04 млрд долл.), Германию (2,03 млрд долл.), Нидерланды (1,5 млрд долл.) и Венгрию (1,3 млрд долл.).

"Доля ЕС в структуре украинского экспорта составила 41,9%, в структуре импорта - 41,2%. В то же время продажи украинских товаров в РФ продолжают сокращаться, на данный момент их объем снизился на 9,7% и составил 2,7 млрд долл.", - отметили в Офисе вице-премьера.

Напомним, дефицит внешней торговли Украины за 9 месяцев текущего года составил 7 млрд долларов.