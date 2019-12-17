Український експорт до ЄС зріс на 6%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За 10 місяців цього року експорт товарів в країни ЄС зріс на 6,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - 17,4 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
"Торгівля між Україною та країнами Європейського Союзу набирає обертів. За 10 місяців цього року експорт товарів в країни ЄС досяг 17,4 млрд дол. Це на 6,1% більше, ніж в аналогічному періоді 2018 року", - вказали в Офісі віце-прем'єра з посиланням на дані Держстатистики.
Найбільше українських товарів, як зазначається, експортували у Польщу (2,8 млрд дол.), Італію (2,04 млрд дол.), Німеччину (2,03 млрд дол.), Нідерланди (1,5 млрд дол.) та Угорщину (1,3 млрд дол.).
"Частка ЄС у структурі українського експорту склала 41,9%, в структурі імпорту – 41,2%. Водночас продажі українських товарів до РФ продовжують скорочуватись, наразі їхній обсяг знизився на 9,7% і склав 2,7 млрд дол.", - зауважили в Офісі віце-прем'єра.
Нагадаємо, дефіцит зовнішньої торгівлі України за 9 місяців поточного року становив 7 млрд доларів.