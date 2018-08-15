Украинский бомбардир продлил контракт с бельгийским "Генком"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заключил новый контракт с бельгийским ФК "Генк", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
25-летний спортсмен по новому соглашению будет выступать за "Генк" до лета 2022 года.
В нынешней кампании Малиновский стал главной бомбардирской единицей клуба - 5 голов в 5 официальных баталиях.
Заметим, что Малиновский перешел в "Генк" по аренде из "Шахтера" еще в начале 2016 года и за этот период сыграл 89 игр - 19 голов при 18 ассистах.
Добавим также, "Генк" в четверг проведет ответный матч третьего этапа ЛЕ против польского "Леха". Сейчас бельгийцы имеют гандикап в два гола благодаря действиям украинцев.