Украинский бомбардир продлил контракт с бельгийским "Генком"

25-летний спортсмен по новому соглашению будет выступать за "Генк" до лета 2022 года.

В нынешней кампании Малиновский стал главной бомбардирской единицей клуба - 5 голов в 5 официальных баталиях.

Заметим, что Малиновский перешел в "Генк" по аренде из "Шахтера" еще в начале 2016 года и за этот период сыграл 89 игр - 19 голов при 18 ассистах.

Добавим также, "Генк" в четверг проведет ответный матч третьего этапа ЛЕ против польского "Леха". Сейчас бельгийцы имеют гандикап в два гола благодаря действиям украинцев.