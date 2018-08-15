Український бомбардир продовжив контракт із бельгійським "Генком"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський заключив новий контракт із бельгійським ФК "Генк", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
25-річний спортсмен за новою угодою виступатиме за "Генк" до літа 2022 року.
У нинішній кампанії Маліновський став головною бомбардирською одиницею клубу – 5 голів в 5 офіційних баталіях.
Зауважимо, що Маліновський перейшов до "Генку" за орендою з "Шахтаря" ще на початку 2016 року і за цей період відіграв 89 ігор – 19 голів при 18 асистах.
Додамо також, "Генк" в четвер проведе матч-відповідь третього етапу ЛЄ проти польського "Леху". Наразі бельгійці мають гандикап в два голи завдяки діям українця.