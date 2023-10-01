Украинским водителям напомнили, что с 1 октября они должны включать фары за пределами населенных пунктов даже днем

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. С сегодняшнего дня, 1 октября, на украинских дорогах водители даже днем обязаны’включать фары за пределами населенных пунктов. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Цитата

“С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар”, — говорится в сообщении.

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Требование связано’с тем, что наступает период дождей, туманов и снегопадов. В результате часто возникает недостаточная видимость на дороге. Именно поэтому в патрульной полиции отмечают, что важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар.

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