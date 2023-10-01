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Українським водіям нагадали, що з 1 жовтня вони повинні вмикати фари за межами населених пунктів навіть вдень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З сьогоднішнього дня, 1 жовтня, на українських дорогах водії навіть вдень зобов’язані вмикати фари за межами населених пунктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.

Цитата

"З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар",- йдеться в повідомленні.

Детальніше

Вимога пов’язана з тим, що наступає період дощів, туманів і снігопадів. В результаті часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому в патрульній поліції наголошують, що важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар.

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