Українським водіям нагадали, що з 1 жовтня вони повинні вмикати фари за межами населених пунктів навіть вдень

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"З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар",- йдеться в повідомленні.

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Вимога пов’язана з тим, що наступає період дощів, туманів і снігопадів. В результаті часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому в патрульній поліції наголошують, що важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар.

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