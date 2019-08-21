Украинские ученые IIG заявили о готовности бесплатно обеспечить каждого украинца высокотехнологичной ID-картой

В ходе технологического шоу ТОП-менеджеры IIG заявили о готовности в рекордно быстрое время сделать в Украине систему "Электронного государства". В подтверждение этого группа компаний Industrial Innovation Group продемонстрировала свои технологические и производственные мощности, подчеркнув, что в процессе создания электронной Украины наше государство не требует никаких иностранных технологий и любой технической помощи.

Настоящей сенсацией технологического шоу стало публичное и всенародное изготовление образцов современных и наиболее защищенных ID-документов Industrial Innovation Group. Всего за 10 минут прямо на глазах всех присутствующих было изготовлено сразу четыре документа - ID-карту, удостоверение водителя, загранпаспорт и технический паспорт транспортного средства.

Президент Industrial Innovation Group Ирина Обыденко подчеркнула, что IIG готова предоставить полный спектр услуг для развития элементов "электронной Украины", имея замкнутый цикл производства электронных документов, которые создают технологический базис всем сервисам электронного правительства. "И главное - Industrial Innovation Group готова бесплатно обеспечить каждого украинца высокотехнологичной ID-картой", - сделала сенсационное заявление Ирина Обыденко. Ведь современная и суперзащищенной ID-карта - это основной ключ доступа к услугам государственных органов и инструмент общения с властью.