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6 марта, 19:19 • 126394 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136647 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125651 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127753 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинские ученые IIG заявили о готовности бесплатно обеспечить каждого украинца высокотехнологичной ID-картой

Украинские ученые IIG заявили о готовности бесплатно обеспечить каждого украинца высокотехнологичной ID-картой

Киев  •  УНН

 • 11041 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Накануне Дня Независимости Украины, 21 августа, в Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина", в рамках которого состоялась презентация уникальных достижений украинских ученых, технологов и промышленников в области разработки и внедрения электронных ID-документов и IT-систем. Все они входят в состав Industrial Innovation Group (IIG), которая признана мировым лидером в этом направлении, передает УНН.

В ходе технологического шоу ТОП-менеджеры IIG заявили о готовности в рекордно быстрое время сделать в Украине систему "Электронного государства". В подтверждение этого группа компаний Industrial Innovation Group продемонстрировала свои технологические и производственные мощности, подчеркнув, что в процессе создания электронной Украины наше государство не требует никаких иностранных технологий и любой технической помощи.

Настоящей сенсацией технологического шоу стало публичное и всенародное изготовление образцов современных и наиболее защищенных ID-документов Industrial Innovation Group. Всего за 10 минут прямо на глазах всех присутствующих было изготовлено сразу четыре документа - ID-карту, удостоверение водителя, загранпаспорт и технический паспорт транспортного средства.

Президент Industrial Innovation Group Ирина Обыденко подчеркнула, что IIG готова предоставить полный спектр услуг для развития элементов "электронной Украины", имея замкнутый цикл производства электронных документов, которые создают технологический базис всем сервисам электронного правительства. "И главное - Industrial Innovation Group готова бесплатно обеспечить каждого украинца высокотехнологичной ID-картой", - сделала сенсационное заявление Ирина Обыденко. Ведь современная и суперзащищенной ID-карта - это основной ключ доступа к услугам государственных органов и инструмент общения с властью.

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