Украинские товары покоряют ОАЭ, Гонконг и Пакистан
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Опубликован рейтинг стран по отношению к качеству украинских товаров, передает УНН со ссылкой на М Сonsulting Group.
Рейтинг стран, ранжированных по отношению к качеству произведенных товаров, сформировался на основании опроса 43 тыс. жителей из 52 государств мира.
Отмечается, что наилучшим образом к украинскому качеству относятся в Объединенных Арабских Эмиратах (53%). Далее следуют Гонконг (50%), Пакистан (47%), Чили (46%), Израиль (42%) и другие.
“Вероятнее всего позитивное отношение к качеству украинской продукции в этих странах сложилось из-за того, что в них традиционно поставляется высокотехнологичная продукция авиапромышленности, ядерные реакторы и тому подобное”, — предполагают эксперты.
Напомним, как сообщал УНН, на внутреннем рынке Украины, за последние несколько лет, катастрофически упало качество продуктов питания. Эксперты винят в этом мораторий на проверки бизнеса и затянувшуюся реформу профильных органов власти.
По словам политика Сергея Тригубенко, больше других подделке подвержена молочная продукции. И колоссальные объемы импорта в Украину пальмового масла тому подтверждение.
“Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (так как сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?” — заявил он.