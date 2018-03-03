Українські товари підкорюють ОАЕ, Гонконг та Пакистан
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Опубліковано рейтинг країн за відношенням до якості українських товарів, передає УНН з посиланням на М Сonsulting Group.
Рейтинг країн, ранжовані за відношенням до якості вироблених товарів, був сформований на підставі опитування 43 тис. жителів з 52 держав світу.
Відзначається, що найкращим чином до якості українських товарів відносяться в Об'єднаних Арабських Еміратах (53%). Далі йдуть Гонконг (50%), Пакистан (47%), Чилі (46%), Ізраїль (42%) та інші.
"Швидше за все позитивне ставлення до якості української продукції в цих країнах склалося через те, що в них традиційно постачається високотехнологічна продукція авіапромисловості, ядерні реактори тощо", - припускають експерти.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на внутрішньому ринку України, за останні кілька років, катастрофічно впала якість продуктів харчування. Експерти звинувачують в цьому мораторій на перевірки бізнесу і тривалу реформу профільних органів влади.
За словами політика Сергія Тригубенка, більше інших підробці піддається молочна продукції. І колосальні обсяги імпорту в Україну пальмової олії тому підтвердження.
"Я хочу помилятися, але така статистика наводить на сумні висновки... Схоже, наш вітчизняний виробник, вибравши експортну стратегію, найбільш якісну продукцію (так як вершкове масло з пальмою купувати ніхто не буде) відправляє за кордон, а на внутрішній ринок продає максимально здешевлений і шкідливий продукт?" - заявив він.