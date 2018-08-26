Украинские послы вылетели на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сотрудники украинских заграничных представительств, прибывших на совещание в Киев сегодня утром вылетели на Донбасс. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
"80 представителей дипломатической службы вылетели на Донбасс", - говорится в сообщении
Добавим, вчера в МИД началась первая часть Совещания в рамках которого руководство ведомства, руководители зарубежных дипломатических учреждений и самостоятельных подразделений аппарата обсуждали вопросы вызовов и задач, стоящих перед дипломатической службой Украины на современном этапе.
Напомним, в МИД не исключили осуществления Россией терактов через газовый вопрос.