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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские послы вылетели на Донбасс

Киев • УНН

 • 13029 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сотрудники украинских заграничных представительств, прибывших на совещание в Киев сегодня утром вылетели на Донбасс. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Украинские послы вылетели на Донбасс

"80 представителей дипломатической службы вылетели на Донбасс", - говорится в сообщении

Добавим, вчера в МИД началась первая часть Совещания в рамках которого руководство ведомства, руководители зарубежных дипломатических учреждений и самостоятельных подразделений аппарата обсуждали вопросы вызовов и задач, стоящих перед дипломатической службой Украины на современном этапе.

Напомним, в МИД не исключили осуществления Россией терактов через газовый вопрос.

Украинские Национальные Новости

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