Украинские послы вылетели на Донбасс

"80 представителей дипломатической службы вылетели на Донбасс", - говорится в сообщении

Добавим, вчера в МИД началась первая часть Совещания в рамках которого руководство ведомства, руководители зарубежных дипломатических учреждений и самостоятельных подразделений аппарата обсуждали вопросы вызовов и задач, стоящих перед дипломатической службой Украины на современном этапе.

Напомним, в МИД не исключили осуществления Россией терактов через газовый вопрос.