Українські посли вилетіли на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Співробітники українських закордонних представництв, які прибули на нараду до Києва сьогодні вранці вилетіли на Донбас. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
“80 представників дипломатичної служби вилетіли на Донбас”, — йдеться у повідомленні
Додамо, вчора в МЗС розпочалася перша частина Наради в рамках якого керівництво відомства, керівники закордонних дипломатичних установ та самостійних підрозділів апарату обговорювали питання щодо викликів та завдань, що стоять перед дипломатичною службою України на сучасному етапі.
Нагадаємо, у МЗС не виключили здійснення Росією терактів через газове питання.