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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11170 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українські посли вилетіли на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Співробітники українських закордонних представництв, які прибули на нараду до Києва сьогодні вранці вилетіли на Донбас. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Українські посли вилетіли на Донбас

“80 представників дипломатичної служби вилетіли на Донбас”, — йдеться у повідомленні

Додамо, вчора в МЗС розпочалася перша частина Наради в рамках якого керівництво відомства, керівники закордонних дипломатичних установ та самостійних підрозділів апарату обговорювали питання щодо викликів та завдань, що стоять перед дипломатичною службою України на сучасному етапі.

Нагадаємо, у МЗС не виключили здійснення Росією терактів через газове питання.

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