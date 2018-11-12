Украинские паралимпийцы завоевали ряд медалей на ЧЕ по танцам на колясках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сборная Украины завоевала 20 медалей на чемпионате Европы по танцам на колясках “World Para Dance Sport”, который состоялся в городе Ломянки близ Варшавы. Об этом передает пресс-служба посольства Украины в Польше, передает УНН.
В активе наших спортсменов 13 “золотых”, 5 “серебряных” и 2 бронзовые медали.
Украину на чемпионате представляли 17 танцоров, в частности, Елена Чинка, Илона Слуговина, Александр Онищенко, Владимир и Снежана Керничный, Вероника Падченко и Валерий Бевзюк, Елена Данкевич и Иван Замига, Иван Сивак, Андрей Толстый.
Отмечено, что в целом на чемпионате в Польше за “золото” соревновались более 100 танцоров (в т.ч. 70 танцоров на колясках) из 16 стран Европы.