Украинские паралимпийские биатлонисты завоевали 11 медалей на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Представители пяти стран мира завоевали высокие награды в предпоследний день соревнований этапа Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, проходящему в Западном реабилитационно-спортивном центре в Яворове (Львовская область), сообщает УНН со ссылкой на сайт Паралимпийского комитета Украины.
У национальной паралимпийской сборной команды Украины - 4 "золотые", 2 "серебряные" и 5 бронзовых наград, у команды Беларуси - 1 "золота" и 1 серебряная медали, Франции - 1 золотая награда, у команды Германии - 2 "серебряные" и 1 бронзовая медали, у Норвегии - 1 "серебро".
Напомним, что в первый день биатлонных соревнований на этапе Кубка мира "желто-голубые" завоевали 7 наград .