Українські паралімпійські біатлоністи завоювали 11 медалей на етапі Кубка світу

В національної паралімпійської збірної команди України - 4 "золоті", 2 "срібні" та 5 бронзових нагород, в команди Білорусі - 1 "золота" та 1 срібна медалі, Франції - 1 золота нагорода, в команди Німеччини - 2 "срібні" та 1 бронзова медалі, у Норвегії - 1 "срібло".

Нагадаємо, що в перший день біатлонних змагань на етапі Кубку світу "жовто-блакитні" вибороли 7 нагород.