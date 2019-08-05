Украинские министры начали готовить книги-путеводители для преемников

КИЕВ. 5 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерствам готовить transition books — послание следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано и что нужно продолжать. Об этом Гройсман написал у себя в Facebook, передает УНН.