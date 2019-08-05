Украинские министры начали готовить книги-путеводители для преемников
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерствам готовить transition books — послание следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано и что нужно продолжать. Об этом Гройсман написал у себя в Facebook, передает УНН.
“Мы закладываем новую традицию — не хлопать дверью, а думать о том, чтобы обеспечить непрерывность тех изменений, которые мы начали. Министерства получили мое поручение готовить transition books по своим направлениям — своеобразные послания следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано и что нужно продолжать”, — написал премьер.
По его словам, первая такая книга — Министерства здравоохранения — готова.
В ней отметили важнейшие проекты, которые должны быть продолжены в области здравоохранения.
По мнению МЗ, это, в частности, “коренные изменения на первичке, которые позволили увеличить зарплаты врачей и повысить качество услуг”, программа “Доступные лекарства”, достройка детской клиники “Охматдет”, развитие сети перинатальных и кардиоцентров, запуск новой “скорой”, доступ к качественным медицинских услугам и 100% обеспечения вакцинами в соответствии с календарем прививок.
“Ожидаю такие же книги в течение этого месяца от других министерств”, — добавил Гройсман.
Как сообщал УНН, в партии “Слуга народа” заявили, что пока рано говорить о новом составе украинского правительства.