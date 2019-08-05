Українські міністри почали готувати книги-путівники для наступників

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерствам готувати transition books — послання наступним керівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що потрібно продовжувати. Про це Гройсман написав у себе в Facebook, передає УНН.