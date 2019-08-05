Українські міністри почали готувати книги-путівники для наступників

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерствам готувати transition books — послання наступним керівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що потрібно продовжувати. Про це Гройсман написав у себе в Facebook, передає УНН.

“Ми закладаємо нову традицію — не грюкати дверима, а думати про те, щоб забезпечити безперервність тих змін, які ми розпочали. Міністерства отримали моє доручення готувати transition books за своїми напрямками — своєрідні послання наступним керівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що потрібно продовжувати”, — написав прем’єр.

З його слів, перша така книга — від Міністерства охорони здоров’я — готова.

У ній наголосили на найважливіших проектах, які повинні бути продовжені в галузі охорони здоров’я.

На думку МОЗ, це, зокрема, “докорінні зміни на первинці, що дозволили збільшити зарплати лікарів і підвищити якість послуг”, програма “Доступні ліки”, добудова дитячої клініки “Охматдит”, розбудова мережі перинатальних і кардіоцентрів, запуск нової “швидкої”, доступ до якісних мед послуг та 100% забезпечення вакцинами згідно з календарем щеплень.

“Очікую такі ж книги протягом цього місяця від інших міністерств”, — додав Гройсман.

Як повідомляв УНН, у партії “Слуга народу” заявили, що наразі рано говорити про новий склад українського уряду.

Українські Національні Новини

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