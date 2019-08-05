Українські міністри почали готувати книги-путівники для наступників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерствам готувати transition books — послання наступним керівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що потрібно продовжувати. Про це Гройсман написав у себе в Facebook, передає УНН.
“Ми закладаємо нову традицію — не грюкати дверима, а думати про те, щоб забезпечити безперервність тих змін, які ми розпочали. Міністерства отримали моє доручення готувати transition books за своїми напрямками — своєрідні послання наступним керівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що потрібно продовжувати”, — написав прем’єр.
З його слів, перша така книга — від Міністерства охорони здоров’я — готова.
У ній наголосили на найважливіших проектах, які повинні бути продовжені в галузі охорони здоров’я.
На думку МОЗ, це, зокрема, “докорінні зміни на первинці, що дозволили збільшити зарплати лікарів і підвищити якість послуг”, програма “Доступні ліки”, добудова дитячої клініки “Охматдит”, розбудова мережі перинатальних і кардіоцентрів, запуск нової “швидкої”, доступ до якісних мед послуг та 100% забезпечення вакцинами згідно з календарем щеплень.
“Очікую такі ж книги протягом цього місяця від інших міністерств”, — додав Гройсман.
Як повідомляв УНН, у партії “Слуга народу” заявили, що наразі рано говорити про новий склад українського уряду.