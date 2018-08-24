Украинские самолеты примут участие в международном авиационном показе в Польше

По информации пресс-службы, участие в международном авиа показе будет происходить с 24 по 27 августа.



"В авиационном показе примет участие личный состав и авиационная техника Воздушных сил Вооруженных сил Украины самолеты - Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26", - рассказали в ведомстве.



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Кроме того, во время мероприятия украинские военные летчики обменяются опытом с летными экипажами других стран, а также обсудят с иностранными коллегами направления двустороннего военного сотрудничества.



Напомним, Госавиаслужба провела внеплановые проверки воздушных судов украинских авиаперевозчиков, в том числе тех, которые осуществляют нерегулярные перевозки.