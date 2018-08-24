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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские самолеты примут участие в международном авиационном показе в Польше

Киев • УНН

 • 14386 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинские военные самолеты примут участие в международном авиационном показе "International Airshow-2018" по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики Польша, который будет проходить на авиационной базе Радом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины.

Украинские самолеты примут участие в международном авиационном показе в Польше

По информации пресс-службы, участие в международном авиа показе будет происходить с 24 по 27 августа.

"В авиационном показе примет участие личный состав и авиационная техника Воздушных сил Вооруженных сил Украины самолеты - Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26", - рассказали в ведомстве.

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Кроме того, во время мероприятия украинские военные летчики обменяются опытом с летными экипажами других стран, а также обсудят с иностранными коллегами направления двустороннего военного сотрудничества.

Напомним, Госавиаслужба провела внеплановые проверки воздушных судов украинских авиаперевозчиков, в том числе тех, которые осуществляют нерегулярные перевозки.

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