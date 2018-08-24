Українські літаки візьмуть участь у міжнародному авіаційному показі у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українські військові літаки візьмуть участь в міжнародному авіаційному показі "International Airshow-2018" з нагоди святкування 100-ї річниці з дня створення Збройних сил Республіки Польща, який проходитиме на авіаційній базі Радом, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства оборони України.
За інформацією прес-служби, участь у міжнародному авіа показі відбуватиметься з 24 по 27 серпня.
"В авіаційному показі візьме участь особовий склад та авіаційна техніка Повітряних сил Збройних сил України літаки — Су-25УБ, Су-27УБ та Ан-26", - розповіли у відомстві.
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Окрім того, під час заходу українські військові льотчики обміняються досвідом із льотними екіпажами інших країн, а також обговорять з іноземними колегами напрямки двостороннього військового співробітництва.
Нагадаємо, Державіаслужба провела позапланові перевірки повітряних суден українських авіаперевізників, у тому числі тих, що здійснюють нерегулярні перевезення.