Украинские самолеты патрулируют горную местность Израиля - ГосЧС

"По состоянию на 17:00 26 ноября самолет ГосЧС продолжает пожаротушение и патрулирование горной местности Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Напомним, два самолета ГосЧС АН-32П приземлились в Республике Израиль в 21:50 25 ноября для помощи в ликвидации пожаров. 26 ноября они совершили первый вылет для тушения пожаров.

Как сообщал УНН, 25 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Израилю из-за пожаров в израильском городе Хайфа.