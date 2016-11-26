Українські літаки патрулюють гірську місцевість Ізраїлю - ДСНС

"Станом на 17:00 26 листопада літаками ДСНС продовжується пожежогасіння та патрулювання гірської місцевості Держави Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два літаки ДСНС АН-32П приземлилися в Республіці Ізраїль о 21:50 25 листопада для допомоги у ліквідації пожеж. 26 листопада вони здійснили перший виліт для гасіння пожеж.

Як повідомляв УНН, 25 листопада Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа.