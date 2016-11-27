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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Украинские самолеты ГосЧС сбросили еще 16 тонн воды в Израиле

Киев • УНН

 • 10383 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинские самолеты сбросили еще 16 тонн воды для тушения пожаров в горных районах Израиля. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

Украинские самолеты ГосЧС сбросили еще 16 тонн воды в Израиле

"По состоянию на 16:00 (27 ноября - ред.) самолеты провели 2 сброса воды (всего 16 т) в горных районах", - говорится в сообщении.

По информации ГосЧС, самолеты продолжают тушение лесных пожаров в Израиле.

Напомним, в течение 26 ноября украинские самолеты сбросили 32 тонны воды для тушения пожаров в горных районах возле израильского города Хайфа.

Как сообщал УНН, информация о пострадавших гражданах Украины в результате пожаров в Израиле не поступала.

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