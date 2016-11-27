Українські літаки ДСНС скинули ще 16 тонн води в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українські літаки скинули ще 16 тонн води для гасіння пожеж в гірських районах Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"Станом на 16:00 (27 листопада - ред.) літаками проведено 2 скиди води (загалом 16 т) в гірських районах", - сказано у повідомленні.
За інформацією ДСНС, літаки продовжують гасіння лісових пожеж в Ізраїлі.
Нагадаємо, протягом 26 листопада українські літаки скинули 32 тонни води для гасіння пожеж у гірських районах поблизу ізраїльського міста Хайфа.
Як повідомляв УНН, інформація щодо постраждалих громадян України внаслідок пожеж в Ізраїлі не надходила.