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Украинские дайверы торжествовали на чемпионате мира по фридайвингу

Украинские дайверы торжествовали на чемпионате мира по фридайвингу

Киев  •  УНН

 • 31809 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Украинские спортсменки-дайверки Наталья Жаркова и Екатерина Садурская получили комплект наград на чемпионате мира по фридайвингу, проходящий в турецкой Анталии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Детали

В женских соревнованиях в категории постоянный вес без ласт (CNF) "золото" получила спортсменка Наталья Жаркова из Украины с результатом 65 метров, "серебро" - украинка Екатерина Садурська с результатом 55 метров. Третье место у представительницы Турции Ярен Тюрк - 47 метров.

В категории постоянный вес с ластами (CWT-BF) Жаркова получила бронзовую медаль с результатом погружения на 94 метров, установив национальный рекорд. Первое место в этой категории получила словенка Аленка Артник с результатом 106 метров, серебряная медаль у итальянки Алесио Зекини с результатом 105 метров. Обе установили мировой рекорд. В этой категории Екатерина Садурська вошла в десятку лучших с финальным результатом 48 метров (фактическим 56 метров).

Украинец Денис Полывяный вошел в десятку лучших в соревнованиях по свободного погружения с финальным результатом 54 метра (фактическим 60 метров).

Справка

Соревнования проходили по категориям свободное погружение, постоянный вес с ластами, с моноласту, без ласт.

Что предшествовало этому

Дайверы купались в озере с ледяных игл: появилось видео экстремального заплыва на Байкале.

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