Украинские бегуны стали лучшими легкоатлетами месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. По итогам голосования по определению лучших легкоатлетов декабря в Украине победителями награды стали Дмитрий Барановский и Ольга Котовская, передает УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.
У мужчин лучшим признан Д.Барановский, который занял восьмое место на марафоне IAAF Gold Label Road Races в Фукуоке (Япония) со временем 2 часа 11 минут 39 секунд. У женщин О.Котовская в Польше выиграла международные соревнования по бегу на 10 км (33 минуты 35 секунд).
Напомним, что легкоатлетами ноября было признано представителей чемпионата мира среди ветеранов Александра Лысенко и Валентину Крепкину.