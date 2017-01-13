Українські бігуни стали найкращими легкоатлетами місяця в Україні

У чоловіків найкращим визнано Д.Барановського, який посів восьме місце на марафоні IAAF Gold Label Road Races у Фукуоці (Японія) з часом 2 години 11 хвилин 39 секунд. У жінок О.Котовська у Польщі виграла міжнародні змагання з бігу на 10 км (33 хвилини 35 секунд).

Нагадаємо, що легкоатлетами листопада було визнано представників чемпіонату світу серед ветеранів Олександра Лисенка і Валентину Крепкіну.