Українські бігуни стали найкращими легкоатлетами місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. За підсумком голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні переможцями нагороди стали Дмитро Барановський та Ольга Котовська, передає УНН з посиланням на сайт ФЛАУ.
У чоловіків найкращим визнано Д.Барановського, який посів восьме місце на марафоні IAAF Gold Label Road Races у Фукуоці (Японія) з часом 2 години 11 хвилин 39 секунд. У жінок О.Котовська у Польщі виграла міжнародні змагання з бігу на 10 км (33 хвилини 35 секунд).
Нагадаємо, що легкоатлетами листопада було визнано представників чемпіонату світу серед ветеранів Олександра Лисенка і Валентину Крепкіну.