Украинские АЭС за сутки произвели 231,85 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 231,85 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"3 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.
В частности:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 106-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 103-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 496-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 810 МВт, РАЭС - 2320 МВт, ЮУАЭС - 2 440 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 2 апреля, станциями выработано 231,85 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 11,1 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, 1 апреля АЭС выработано 231,77 млн кВт-ч электроэнергии.