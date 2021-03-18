Украинская теннисистка стала полуфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге

Детали

В четвертьфинальном матче украинский-румынский дуэт, посеянный на турнире под первым номером, уверенно обыграл австралийско-нидерландский пару Родионова / Ван-дер-Хук - 6: 1, 6: 3.

Поединок длился 1:00 3 минуты. В борьбе за путевку в финал соперницами Надежды и Ралуки станет румынско-нидерландская пара Никулеску / Паттинама-Керкхов.

Стоит напомнить

Сестра Надежды Киченок - Людмила, доходила до 1/8 финала парных соревнований на Australian Open-2021.