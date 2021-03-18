Українська тенісистка стала півфіналісткою турніру в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок у дуеті з румункою Ралукою Олару пробилися в півфінал змагань у парному розряді на турнірі WTA-500 “St Petersburg Ladies Trophy”, що триває на кортах у Санкт-Петербурзі, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У чвертьфінальному матчі українсько-румунський дует, посіяний на турнірі під першим номером, впевнено обіграв австралійсько-нідерландську пару Родіонова/Ван-дер-Хук – 6:1, 6:3.
Поєдинок тривав 1 годину 3 хвилини. У боротьбі за путівку до фіналу суперницями Надії і Ралуки стане румунсько-нідерландська пара Нікулеску/Паттінама-Керкхов.
Варто нагадати
Сестра Надії Кіченок – Людмила, доходила до 1/8 фіналу парних змагань на Australian Open-2021.