Українська тенісистка стала півфіналісткою турніру в Санкт-Петербурзі

Деталі

У чвертьфінальному матчі українсько-румунський дует, посіяний на турнірі під першим номером, впевнено обіграв австралійсько-нідерландську пару Родіонова/Ван-дер-Хук – 6:1, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 3 хвилини. У боротьбі за путівку до фіналу суперницями Надії і Ралуки стане румунсько-нідерландська пара Нікулеску/Паттінама-Керкхов.

Варто нагадати

Сестра Надії Кіченок – Людмила, доходила до 1/8 фіналу парних змагань на Australian Open-2021.