Украинская теннисистка третий раз победила на турнире в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинская теннисистка Анастасия Шошина стала чемпионкой парного турнира в Лодзи (Польша), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Украинская теннисистка и полька Паула Каня-Ходунь, сеяные под первым номером, в финале соревнований обыграли вторых сеяных Катаржину Питер и Иоанну Завадскую — 6:2, 6:4.
Стоит отметить, что в одиночном разряде турнира Шошина не участвовала.
Кроме того заметим, это уже третий парный титул для харьковчанки на польских кортах: в июне вместе с Магдаленой Френх она победила в Гданьске, а в июле вместе с Каней-Ходунь стала чемпионкой на польской первенства в Бытоме.