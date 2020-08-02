Українська тенісистка втретє тріумфувала на турнірі в Польщі

Українська тенісистка і полька Паула Каня-Ходунь, посіяні під першим номером, у фіналі змагань обіграли других сіяних Катаржину Пітер і Йоанну Завадську — 6:2, 6:4.

Варто відзначити, що в одиночному розряді турніру Шошина не брала участі.

Крім того зауважимо, це вже третій парний титул для харків’янки на польських кортах: в червні разом з Магдаленою Френх вона перемогла в Гданську, а в липні разом з Каней-Ходунь стала чемпіонкою на польській першості в Битомі.