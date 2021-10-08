Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал соревнований во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинская теннисистка Дарья Снегири уверенно вышла в четвертьфинал турнира ITF, который проходит в Шербур-ан-Котантен (Франция), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче первого круга киевлянка, посеянная под 4 номером, разгромила Камиллу Бартоне из Латвии - 6: 3, 6: 1, а во втором раунде отдала всего два гейма Сари-Бет Грей из Великобритании - 6: 1, 6: 1.
За выход в полуфинал Снегири поспорит с шестой ракеткой турнира Арианой Хартоно из Нидерландов.
Напомним
Теннисистка Козлова победила на старте турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллс.