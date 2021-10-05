Тенісистка Козлова перемогла на старті турніру WTA-1000 в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Представниця жіночого тенісу України Катерина Козлова подолала перше коло кваліфікації турніру WTA-1000 в Індіан-Веллсі, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
На старті кваліфікації українка впевнено в двох сетах здолала Татьяною Марією з Німеччини — 6:3, 6:1. Для перемоги уродженці міста Миколаїв знадобилося трохи більше години.
За гру Козлова зробила два ейси, реалізувала шість брейкпойнтів і допустила дві подвійні помилки.
У другому колі кваліфікації Козлова битиметься з представницею Італії Ясмін Паоліні, яка посіяна під першим номером.
Доповнення
В основній сітці турніру в Індіан-Веллсі зіграють чотири українки — Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська. Призовий фонд турніру сягає 8,76 млн. дол.