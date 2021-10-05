Теннисистка Козлова победила на старте турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Представительница женского тенниса Украины Екатерина Козлова преодолела первый круг квалификации турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
На старте квалификации украинка уверенно в двух сетах одолела Татьяной Марией из Германии - 6:3, 6:1. Для победы уроженцы города Николаев понадобилось чуть больше часа.
За игру Козлова сделала два эйса, реализовала шесть брейкпоинтов и допустила две двойные ошибки.
Во втором круге квалификации Козлова сразится с представительницей Италии Ясмин Паолини, которая посеяна под первым номером.
Дополнение
В основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе сыграют четыре Украинский - Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Призовой фонд турнира составляет 8,76 млн долларов.