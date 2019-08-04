Украинская теннисистка не прошла отбор в основную сетку турнира WTA в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова досрочно завершила выступление на соревнования Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в канадском Торонто, сообщает УНН.
Уже в первом квалификационном круге Екатерина Козлова проиграла американке Сачи Викери со счетом в двух сетах 2:6, 3:6.
Напомним, Козлова на соревнованиях была сеянной под 10 номером. Основные соревнования турнира пройдут с 5 по 11 августа. В основные сетке выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
Общий призовой фонд соревнований 2,83 млн долларов.