Українська тенісистка не пройшла відбір до основної сітки турніру WTA в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Українська тенісистка Катерина козлова достроково завершила виступ на змагання Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в канадському Торонто, повідомляє УНН.
Вже у першому кваліфікаційному колі Катерина Козлова програла американці Сачіі Вікері з рахунком у двох сетах 2:6, 3:6.
Нагадаємо, Козлова на змагання була посіяною під 10 номером. Основні змагання турніру відбудуться з 5 по 11 серпня. В основні сітці виступатимуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.
Загальний призовий фонд змагань 2,83 млн доларів.