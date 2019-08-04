Українська тенісистка не пройшла відбір до основної сітки турніру WTA в Торонто

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Українська тенісистка Катерина козлова достроково завершила виступ на змагання Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в канадському Торонто, повідомляє УНН.

Вже у першому кваліфікаційному колі Катерина Козлова програла американці Сачіі Вікері з рахунком у двох сетах 2:6, 3:6.

Нагадаємо, Козлова на змагання була посіяною під 10 номером. Основні змагання турніру відбудуться з 5 по 11 серпня. В основні сітці виступатимуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Загальний призовий фонд змагань 2,83 млн доларів.

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