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Украинская сторона передала ОРДЛО 15 человек - СМИ

Украинская сторона передала ОРДЛО 15 человек - СМИ

Киев • УНН

 • 11359 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинская сторона в четверг передала представителям с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

Как отмечается, передача состоялась в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.

Указано, что 15 человек встретила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.

Как сообщал УНН, ранее участница минских переговоров И.Геращенко заявили, что украинская сторона для передачи ОРДЛО в ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц в знак доброй воли, большинство из которых помилованы Президентом, и надеется, что и другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и процесс освобождения заложников будет разблокирован.

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