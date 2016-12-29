Українська сторона передала ОРДЛО 15 людей - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українська сторона у четвер передала представникам з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей 15 осіб. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.
Як зазначається, передача відбулася в районі контрольно-пропускного пункту "Майорськ" в передмісті Горлівки.
Вказано, що 15 осіб зустріла "омбудсмен "ДНР" Дар'я Морозова.
Як повідомляв УНН, раніше учасниця мінських переговорів І.Геращенко заявили, що українська сторона для передачі ОРДЛО найближчими днями звільнить з-під варти 15 раніше засуджених за злочини осіб у знак доброї волі, більшість з яких помилувані Президентом, і сподівається що й інша сторона проявить гуманізм напередодні свят і процес звільнення заручників буде розблоковано.