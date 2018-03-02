Украинская ГТС выйдет на стабильную работу уже завтра - "Нафтогаз"

"Для нас эти сутки являются критическими, но мы видим, что мы их проходим за счет, в том числе, и сознательных украинских граждан, которые добровольно ограничили потребление, за счет того, что уже пошел газ из Европы, за счет различных технических действий ... Поэтому благодаря всем этим мерам сейчас мы видим, что ситуация уже стабилизируется. И с завтрашнего дня мы увидим уже совершенно стабильную работу ГТС", - сказал он.

Ранее в "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украину.

Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ.

Впоследствии в РФ заявили, что "Газпром" вынужден начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.