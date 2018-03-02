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Українська ГТС вийде на стабільну роботу вже завтра — “Нафтогаз”

Українська ГТС вийде на стабільну роботу вже завтра — “Нафтогаз”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Українська газотранспортна система вийде на нормальний режим роботи вже завтра, 3 березня. Про це сьогодні сказав в ефірі “Каналу 24” головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України“Юрій Вітренко, передає УНН.

“Для нас ця доба є критичною, але ми бачимо, що ми її проходимо за рахунок, зокрема, і свідомих українських громадян, які добровільно обмежили споживання, за рахунок того, що вже пішов газ з Європи, за рахунок різних технічних дій... Тому завдяки всім цим заходам зараз ми бачимо, що ситуація вже стабілізується. І з завтрашнього дня ми побачимо вже абсолютно стабільну роботу ГТС”, — сказав він.

Раніше у “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.

Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.

Згодом у РФ заявили, що "Газпром" змушений почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

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