Українська ГТС вийде на стабільну роботу вже завтра — “Нафтогаз”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Українська газотранспортна система вийде на нормальний режим роботи вже завтра, 3 березня. Про це сьогодні сказав в ефірі “Каналу 24” головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України“Юрій Вітренко, передає УНН.
“Для нас ця доба є критичною, але ми бачимо, що ми її проходимо за рахунок, зокрема, і свідомих українських громадян, які добровільно обмежили споживання, за рахунок того, що вже пішов газ з Європи, за рахунок різних технічних дій... Тому завдяки всім цим заходам зараз ми бачимо, що ситуація вже стабілізується. І з завтрашнього дня ми побачимо вже абсолютно стабільну роботу ГТС”, — сказав він.
Раніше у “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.
Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.
Згодом у РФ заявили, що "Газпром" змушений почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.