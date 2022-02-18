Украинская биатлонистка Джима стала седьмой в последней женской гонке Олимпиады-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла 7-е место в последней женской гонке по биатлону на зимних Олимпийских играх - 2022 в Китае, сообщает УНН со ссылкой на данные о результатах на сайте Олимпиады.
Детали
Последний биатлонный день Олимпиады в Пекине стартовал женским масс-стартом на 12,5 км. Гонку девушек организаторы перенесли на сутки из-за неблагоприятного прогноза погоды на субботу. Однако, как указывает biathlon.com.ua, сегодня погодные условия также не были идеальными.
Для единственной украинки в этой гонке, как указано, старт начался с падения на первом круге, после чего Юлия Джима вынуждена была тратить силы, догоняя пелотон. После этой погони на первом рубеже Джиме не удался пятый выстрел.
Пройдя чисто второй огневой рубеж, Джима, как сообщается, сделала шаг назад после двух промахов на третьем. Но сумела собраться в решающий момент: четвертый рубеж для всех участниц был очень непростым из-за порыва ветра, но Джима, сделав паузу перед последним выстрелом, закрыла все цели. Заключительную гонку в Пекине наша спортсменка провела с лучшей стрельбой среди всех участниц в сложных погодных условиях.
На финишный круг Джима пошла девятой, но на дистанции сумела обойти Франциску Пройсс и Эльвиру Эберг, финишировав с лучшим для себя результатом сезона - седьмое место. И это третий финиш в топ-десятке в четырех личных гонках Олимпиады.
Масс-старт. Женщины
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) (2+1+0+1) 40:18,0
2. Тирил Экхофф (Норвегия) (0+0+2+2) +15,3
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) (0+0+2+2) +34,9
...
7. Юлия Джима (Украина) (1+0+2+0) +1:25,7
Дополнение
В пятницу, 18 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022. На старт выйдут три представителя Украины.