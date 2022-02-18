Українська біатлоністка Джима стала сьомою в останній жіночій гонці Олімпіади-2022

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 17100 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 30533 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 57738 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 86525 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 96630 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 95523 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 120394 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164908 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177238 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214830 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 116861 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 57334 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 75804 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 136601 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 186966 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 187079 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 136689 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 270950 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 392261 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 646262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 14055 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91289 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129479 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 154823 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 175593 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Українська біатлоністка Джима стала сьомою в останній жіночій гонці Олімпіади-2022

Українська біатлоністка Джима стала сьомою в останній жіночій гонці Олімпіади-2022

Київ • УНН

 • 23561 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима посіла 7-е місце в останній жіночій гонці з біатлону на зимових Олімпійських іграх - 2022 у Китаї, повідомляє УНН з посиланням на дані про результати на сайті Олімпіади.

Деталі

Останній біатлонний день Олімпіади у Пекіні стартував жіночим мас-стартом на 12,5 км. Гонку дівчат організатори перенесли на добу через несприятливий прогноз погоди на суботу. Однак, як вказує biathlon.com.ua, сьогодні погодні умови також не були ідеальними.

Для єдиної українки у цій гонці, як вказано, старт розпочався з падіння на першому колі, після чого Юлія Джима змушена була витрачати сили, наздоганяючи пелотон. Після цієї погоні на першому рубежі Джимі не вдався п'ятий постріл.

Пройшовши чисто другий вогневий рубіж, Джима, як повідомляється, зробила крок назад після двох промахів на третьому. Але зуміла зібратися у вирішальний момент: четвертий рубіж для всіх учасниць був дуже непростим через порив вітру, але Джима, зробивши паузу перед останнім пострілом, закрила всі цілі. Заключну гонку в Пекіні наша спортсменка провела з найкращою стрільбою серед усіх учасниць у найскладніших погодних умовах.

На фінішне коло Джима пішла дев'ятою, але на дистанції зуміла обійти Франциску Пройсс та Ельвіру Еберг, фінішувавши з найкращим для себе результатом сезону – сьоме місце. І це третій фініш у топ-десятці у чотирьох особистих перегонах Олімпіади.

Мас-старт. Жінки

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) (2+1+0+1) 40:18,0
2. Тіріл Екхофф (Норвегія) (0+0+2+2) +15,3
3. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) (0+0+2+2) +34,9
...
7. Юлія Джима (Україна) (1+0+2+0) +1:25,7

Доповнення

У п'ятницю, 18 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022. На старт вийдуть три представники України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68