Українська біатлоністка Джима стала сьомою в останній жіночій гонці Олімпіади-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима посіла 7-е місце в останній жіночій гонці з біатлону на зимових Олімпійських іграх - 2022 у Китаї, повідомляє УНН з посиланням на дані про результати на сайті Олімпіади.
Деталі
Останній біатлонний день Олімпіади у Пекіні стартував жіночим мас-стартом на 12,5 км. Гонку дівчат організатори перенесли на добу через несприятливий прогноз погоди на суботу. Однак, як вказує biathlon.com.ua, сьогодні погодні умови також не були ідеальними.
Для єдиної українки у цій гонці, як вказано, старт розпочався з падіння на першому колі, після чого Юлія Джима змушена була витрачати сили, наздоганяючи пелотон. Після цієї погоні на першому рубежі Джимі не вдався п'ятий постріл.
Пройшовши чисто другий вогневий рубіж, Джима, як повідомляється, зробила крок назад після двох промахів на третьому. Але зуміла зібратися у вирішальний момент: четвертий рубіж для всіх учасниць був дуже непростим через порив вітру, але Джима, зробивши паузу перед останнім пострілом, закрила всі цілі. Заключну гонку в Пекіні наша спортсменка провела з найкращою стрільбою серед усіх учасниць у найскладніших погодних умовах.
На фінішне коло Джима пішла дев'ятою, але на дистанції зуміла обійти Франциску Пройсс та Ельвіру Еберг, фінішувавши з найкращим для себе результатом сезону – сьоме місце. І це третій фініш у топ-десятці у чотирьох особистих перегонах Олімпіади.
Мас-старт. Жінки
1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) (2+1+0+1) 40:18,0
2. Тіріл Екхофф (Норвегія) (0+0+2+2) +15,3
3. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) (0+0+2+2) +34,9
...
7. Юлія Джима (Україна) (1+0+2+0) +1:25,7
Доповнення
У п'ятницю, 18 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022. На старт вийдуть три представники України.