Украинский заняли второе место на домашнем этапе ЧЕ по регби

12 европейских сборных боролись за право в следующем году выступать в составе сильнейших команд Европы — дивизионе “GRAND PRIX SERIES”.

Сборная Украины по итогам турнира стала серебряным призером соревнований, проиграв в финале сборной Нидерландов (0:33).

Добавим также, второй раунд континентального первенства по регби-7 среди женщин в дивизионе “Трофи” пройдет в Эстергоме (Венгрия) 7-8 июля.