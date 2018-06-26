Українки посіли друге місце на домашньому етапі ЧЄ з регбі

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КИЇВ. 26 червня. УНН. В Дніпрі на стадіоні “Метеор” пройшов перший етап чемпіонату Європи з регбі-7 серед жіночих команд дивізіону “TROPHY”. Про це інформує ММСУ, передає УНН.

12 європейських збірних боролися за право наступного року виступати в складі найсильніших команд Європи — дивізіоні “GRAND PRIX SERIES”.

Збірна України за підсумками турніру стала срібним призером змагань, програвши у фіналі збірній Нідерландів (0:33).

Додамо також, другий раунд континентальної першості з регбі-7 серед жінок в дивізіоні “Трофі” пройде в Естергомі (Угорщина) 7-8 липня.

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