Українки посіли друге місце на домашньому етапі ЧЄ з регбі

12 європейських збірних боролися за право наступного року виступати в складі найсильніших команд Європи — дивізіоні “GRAND PRIX SERIES”.

Збірна України за підсумками турніру стала срібним призером змагань, програвши у фіналі збірній Нідерландів (0:33).

Додамо також, другий раунд континентальної першості з регбі-7 серед жінок в дивізіоні “Трофі” пройде в Естергомі (Угорщина) 7-8 липня.