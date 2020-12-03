Украинка Семеренко попала в десятку лучших в спринте Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Женской спринтерской гонкой завершился первый соревновательный день второго этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, сообщает УНН.
Довольно удачной гонка стала для нашей Валентины Семеренко, которая с нулем в графе недостатков при стрельбе, стала девятой. Юная Дарья Блашко заняла 18-ю позицию (0). Также в зачетную зону попала Елена Пидгрушная (1) - 25-я.
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Золотая медаль в активе шведки Ханны Эберг, на 9,6 с от нее отстала француженка Анаис Бесконд, а тройку призеров замкнула Эльвира Эберг.
Добавим, что этап Кубка мира продолжится 5 декабря двумя индивидуальными гонками.