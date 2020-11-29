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Українка Підгрушна увірвалась у топ-10 Кубка світу з біатлону у спринті

Українка Підгрушна увірвалась у топ-10 Кубка світу з біатлону у спринті

Київ • УНН

 • 17763 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українська біатлоністка Олена Підгрушна увірвалась у топ-10 Кубка світу з біатлону у спринті. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.

Як вказано, велике скандинавське протистояння в Контіолахті продовжилося в жіночому спринті, який завершив програму Відкриття біатлонного сезону Кубка світу. Як і в чоловічій гонці, що відбулася кількома годинами раніше, у дівчат тон задавали представниці Норвегії та Швеції. Але на цей раз дві збірних обмінялися призовими місцями. Золото спринту завоювала шведка Ханна Еберг, а трохи нижче неї на п'єдесталі пошани розташувалися Марте Олсбю Ройселанд і Каролін-Оффігстад Кноттен.

"В українській команді привід для стриманого оптимізму подарувала Олена Підгрушна, яка продемонструвала, що невдача в індивідуальній гонці була прикрою випадковістю, а принципово до старту сезону капітан команди підійшла в зовсім непоганій формі. Особливо це проявилося на останньому колі, який Олена пробігла в одні ноги з Ханною Еберг і відіграла чотири позиції, в результаті фінішувавши 10-ю”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зовсім трохи для потрапляння в залікову зону не вистачило ще одній нашій біатлоністці - Валі Семеренко, для якої це був дебютний офіційний старт в сезоні. Вона мала 41-й час у гонці і одне штрафне коло. Всього лише в 0,3 секунди від залікової зони.

Спринт. Жінки

1. Ханна Еберг (0+0) 21:01,4
2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +23,9
3. Каролін-Оффігстад Кноттен (0+0) +37,8
...
10. Олена Підгрушна (1+0) +1:07,4
41. Валя Семеренко (0+1) +1:52,2
50. Дар'я Блашко (0+2) +2:08,1
60. Юлія Джима (1+1) +2:24,0
71. Віта Семеренко (1+1) +2:45,6

“Відкриття біатлонного сезону - на Кубку світу дві наших дівчини завершують на 21 місці в загальному заліку: Юлія Джима і Олена Підгрушна, завоювавши по разу місце в ТОП-10 в окремих гонках, представляють нашу команду в ТОП-30 тотала. У Кубку націй жіноча збірна України - дев'ята”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що біатлоністка Джима замкнула ТОП-10 індивідуальної гонки Кубка світу.

Українські Національні Новини

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