Украинка Пидгрушная ворвалась в топ-10 Кубка мира по биатлону в спринте

Как указано, большое скандинавское противостояние в Контиолахти продолжилось в женском спринте, который завершил программу Открытия биатлонного сезона Кубка мира. Как и в мужской гонке, состоявшейся несколькими часами ранее, у девушек тон задавали представительницы Норвегии и Швеции. Но на этот раз две сборных обменялись призовыми местами. Золото спринта завоевала шведка Ханна Эберг, а чуть ниже нее на пьедестале почета расположились Марте Олсби Ройселанд и Каролин-Оффигстад Кноттен.

"В украинской команде повод для сдержанного оптимизма подарила Елена Пидгрушная, которая продемонстрировала, что неудача в индивидуальной гонке была досадной случайностью, а принципиально до старта сезона капитан команды подошла в совершенно неплохой форме. Особенно это проявилось на последнем круге, который Елена пробежала в одни ноги с Ханной Эберг и сыграла четыре позиции, в результате финишировав 10-й", - говорится в сообщении.

Указано, что совсем немного для попадания в зачетную зону не хватило еще одной нашей биатлонистке - Вале Семеренко, для которой это был дебютный официальный старт в сезоне. Она имела 41-е время в гонке и один штрафной круг. Всего лишь в 0,3 секунды от зачетной зоны.

Спринт. Женщины

1. Ханна Эберг (0+0) 21:01,4

2. Марте Олсби Ройселанд (0+0) +23,9

3. Каролин-Оффигстад Кноттен (0+0) +37,8

...

10. Елена Пидгрушная (1+0) +1:07,4

41. Валя Семеренко (0+1) +1:52,2

50. Дарья Блашко (0+2) +2:08,1

60. Юлия Джима (1+1) +2:24,0

71. Вита Семеренко (1+1) +2:45,6

"Открытие биатлонного сезона - на Кубке мира две наших девушки завершают на 21 месте в общем зачете: Юлия Джима и Елена Пидгрушная, завоевав по разу на место в ТОП-10 в отдельных гонках, представляют нашу команду в ТОП-30 тотала. В Кубке наций женская сборная Украины - девятая", - говорится в сообщении.

Напомним, УНН сообщал, что биатлонистка Джима замкнула ТОП-10 индивидуальной гонки Кубка мира.